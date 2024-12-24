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Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» примет новосибирское «Динамо», МБА встретится с «Динамо» из Курска

Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Подмосковная «Спарта энд К» примет новосибирское «Динамо», столичная МБА встретится с «Динамо» из Курска.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига 

СамараНика

24 декабря. 18:00

Спарта энд К – Динамо Новосибирск

24 декабря. 18:00

МБА – Динамо Курск

24 декабря. 19:00

Положение команд: УГМК – 14-0, МБА – 9-4, Динамо Курск – 9-4, Надежда – 9-4, Ника – 7-6, Динамо Новосибирск – 5-7, Енисей – 5-8, Самара – 5-8, Нефтяник – 4-10, Спарта энд К – 3-10, Динамо Москва – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
logoДинамо Новосибирск жен
результаты
чемпионат России жен
logoДинамо Курск жен
Ника жен
Самара жен
МБА жен
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