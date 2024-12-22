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Джейсон Тейтум – первый игрок «Селтикс» после Лэрри Берда, оформивший трипл-дабл с 40 очками

Джейсон Тейтум повторил достижение Лэрри Берда.

Форвард «Бостона» в субботу в победном матче против «Чикаго» (123:98) оформил третий в карьере трипл-дабл – 43 очка, 15 подборов и 10 передач. Тейтум стал первым игроком в истории команды, который добился таких показателей в одном матче.

Единственным другим игроком «Селтикс», который оформил трипл-дабл с 40 очками, был Лэрри Берд. Легендарному форварду за карьеру это удалось трижды.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Boston Globe
logoДжейсон Тейтум
logoЧикаго
logoНБА
logoБостон
logoЛэрри Берд
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