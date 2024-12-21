Брайан Скалабрини: «Когда Тейтум и Браун начали передавать мяч, вот тогда у «Селтикс» появился чит-код»

Брайан Скалабрини считает, что успех «Бостона» стал результатом командной игры.

«Успех «Селтикс», их рост и все остальное произошло, когда Тейтум и Браун стали плеймейкерами. Когда эти парни внезапно начали передавать мяч, доверяя всем, вот тогда у «Селтикс» появился чит-код.

Брэд Стивенс добавил Дрю Холидэя, Кристапса Порзингиса, добавил несколько игроков вокруг них, несколько игроков, растягивающих оборону, но им все равно придется доверять всем», — сказал бывший форвард «Бостона ».