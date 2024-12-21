Брайан Скалабрини: «Когда Тейтум и Браун начали передавать мяч, вот тогда у «Селтикс» появился чит-код»
Брайан Скалабрини считает, что успех «Бостона» стал результатом командной игры.
«Успех «Селтикс», их рост и все остальное произошло, когда Тейтум и Браун стали плеймейкерами. Когда эти парни внезапно начали передавать мяч, доверяя всем, вот тогда у «Селтикс» появился чит-код.
Брэд Стивенс добавил Дрю Холидэя, Кристапса Порзингиса, добавил несколько игроков вокруг них, несколько игроков, растягивающих оборону, но им все равно придется доверять всем», — сказал бывший форвард «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Rich Eisen Show
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем