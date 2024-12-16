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Дрэймонд Грин о Дончиче: «Типичный серб... хотя нет, он же словенец. Но они недалеко ушли»

Дрэймонд Грин перепутал национальность Луки Дончича.

«Типичный серб... хотя нет, он же словенец. Но они недалеко ушли. Эти парни особо не дергаются, беспечные такие. Они могут забросить сложный мяч, но редко после этого оживляются. Обычно реакция из серии «хм» (демонстрирует безразличное выражение на лице – Спортс). Это сильно действует, когда ты тут надрываешь свой зад. Но против него интересно играть», – сказал форвард «Уорриорз» во время пресс-конференции.

В воскресенье лидер «Далласа» набрал 45 очков, 11 подборов и 13 передач в победном матче с «Голден Стэйт».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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