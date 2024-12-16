Чемпионат Турции. «Яловаспор» встретится с «Бююкчекмедже»
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Яловаспор» дома встретится с «Бююкчекмедже»
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 9-1, Тофаш – 9-1, Анадолу Эфес – 8-2, Бешикташ – 7-2, Каршияка – 7-3, Галатасарай – 7-3, Бахчешехир – 6-4, Мерсин – 5-5, Бурсаспор – 4-5, Тюрк Телеком – 4-6, Петким Спор – 4-6, Дарушафака – 2-8, Маниса – 2-8, Меркезефенди – 2-8, Яловаспор – 1-8, Бююкчекмедже – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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