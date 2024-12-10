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Еврокубок. «Трефл Сопот» – «Тренто», «Гамбург» примет «Валенсию»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Еврокубка.

Польский «Трефл Сопот» встретится с итальянским «Тренто», немецкий «Гамбург» примет испанскую «Валенсию».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 9-1, Гран-Канария Испания – 8-2, Ульм Германия – 6-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-4, Бешикташ Турция – 6-4, Вулвз Литва – 5-5, Будучность Черногория – 4-6, Ховентуд Испания – 3-7, Тренто Италия – 3-7, Сопот Польша – 0-10.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 9-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 7-3, Цедевита-Олимпия Словения – 6-4, Бурк Франция – 6-4, Клуж Румыния – 5-5, Тюрк Телеком Турция – 5-5, Венеция Италия – 5-5, Литкабелис Литва – 2-7, Гамбург Германия – 2-8, Арис Греция – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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