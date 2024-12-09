Миленко Богичевич: «Главная проблема заключалась в отсутствии у нас стабильности»
«Автодор» уступил УНИКСу – 68:86.
«Поздравляю УНИКС с победой. Гости ее полностью заслужили. Сегодня наша главная проблема заключалась в отсутствии у нас стабильности – слишком много перепадов в игре. Вторая и третья четверти были более-менее равными. Но против таких команд нужно сохранять концентрацию все 40 минут, действовать энергично и поддерживать должный уровень атлетизма. Сегодня мы лишь время от времени показывали силу, поэтому и не смогли рассчитывать на лучший результат», – заявил главный тренер саратовцев Миленко Богичевич по итогам матча.
Решающей в матче стала глубокая скамейка казанцев, набравшая 54 из 86 командных очков. Запасные игроки «Автодора», включая отлично показавшего себя в предыдущем матче центрового Керема Кантера, принесли клубу только 19.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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