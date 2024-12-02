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Зайон Уильямсон, как ожидается, заключит соглашение с агентом Биллом Даффи

Зайон Уильямсон определился с новым представителем.

Звездный форвард «Нового Орлеана», как ожидается, заключит соглашение с известным агентом Биллом Даффи.

В ноябре стало известно, что баскетболист «Пеликанс» и агентство Creative Arts Agency прекратили сотрудничество.

Уильямсон подписал 5-летний контракт на сумму 197 миллионов долларов в 2022 году, который вступил в силу в сезоне-23/24. При этом последние три года контракта не гарантированы, поскольку Зайон принял участие только в 29 матчах в сезоне-22/23, что привело к активации специального пункта в соглашении.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
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Билл Даффи
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