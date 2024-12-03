Никола Йокич представил первую модель именной линейки кроссовок

У Николы Йокича появились именные кроссовки .

В декабре 2023 года центровой «Денвера » заключил соглашение с китайским брендом 361 Degrees. Спустя год компания выпустила первую модель в его линейке.

Кроссовки JOKER 1 поступят в продажу в декабре.

361 Degrees планирует расширить линейку сербского баскетболиста одеждой и баскетбольной экипировкой.

Фото : 361 Degrees