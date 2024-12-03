Никола Йокич представил первую модель именной линейки кроссовок
У Николы Йокича появились именные кроссовки .
В декабре 2023 года центровой «Денвера» заключил соглашение с китайским брендом 361 Degrees. Спустя год компания выпустила первую модель в его линейке.
Кроссовки JOKER 1 поступят в продажу в декабре.
361 Degrees планирует расширить линейку сербского баскетболиста одеждой и баскетбольной экипировкой.
Фото: 361 Degrees
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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