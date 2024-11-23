Дарюс Сонгайла присоединится к тренерскому штабу «Манисы»
Ожидается, что Дарюс Сонгайла станет ассистентом главного тренера «Манисы».
46-летний литовский специалист, который провел шесть лет под руководством Грегга Поповича в «Сан-Антонио», собирается присоединиться к тренерскому штабу турецкой «Манисы», сообщает BasketNews.
В 2018 году Сонгайла присоединился к «Сперс» в качестве помощника тренера и работал под руководством легендарного тренера до 2024 года. Литовец работал с такими центровыми как Виктор Вембаньяма и Якоб Пельль.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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