Дарюс Сонгайла присоединится к тренерскому штабу «Манисы»

Ожидается, что Дарюс Сонгайла станет ассистентом главного тренера «Манисы».

46-летний литовский специалист, который провел шесть лет под руководством Грегга Поповича в «Сан-Антонио », собирается присоединиться к тренерскому штабу турецкой «Манисы», сообщает BasketNews.

В 2018 году Сонгайла присоединился к «Сперс» в качестве помощника тренера и работал под руководством легендарного тренера до 2024 года. Литовец работал с такими центровыми как Виктор Вембаньяма и Якоб Пельль.