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Чендлер Парсонс: «Франц Вагнер прямым ходом направляется на свой первый Матч всех звезд»

Франц Вагнер ведет «Орландо» в отсутствие Паоло Банкеро.

«Франц Вагнер прямым ходом направляется на свой первый Матч всех звезд, можете быть в этом уверены. Он может делать все на площадке. Его не нужно обслуживать. Он редко исполняет плохие броски, и это хорошо, потому что он пока что не может сам полностью создавать себе моменты по типу Кей Ди. Он просто играет правильным образом, открывается у кольца, двигается. Он выше, чем можно подумать.

У них отличная команда. Они взяли Колдуэлла-Поупа, Джонатан Айзек в порядке. Они разрушители. От них пострадает множество команд. Делают это за счет самоотдачи. Посмотрите на их состав, у них половина таланта «Милуоки» и «Филадельфии», но они слушают Джамала Мозли, у них две восходящие звезды и они выкладываются на площадке», – заключил Чендлер Парсонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoМилуоки
logoКевин Дюрэнт
logoФиладельфия
logoПаоло Банкеро
logoКентавиус Колдуэлл-Поуп
logoОрландо
logoЧендлер Парсонс
logoДжамал Мозли
logoДжонатан Айзек
logoФранц Вагнер
logoНБА
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