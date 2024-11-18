Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин: «Пока не обыграли ни один клуб из большой четверки. Однако сезон длинный, в команде нет равнодушных»

Дмитрий Кулагин рассказал о состоянии УНИКСа.

«Будем честны и объективны: мы пока нестабильны в результатах. Причины наших поражений несут в себе разные нюансы. Тут надо рассматривать отдельно наши проигранные игры. Да, мы, к сожалению, пока не обыграли ни один клуб из «большой четверки». Это, конечно, не радует. Однако сезон длинный, нам предстоит много работы. Команду пополнило несколько новичков, им тоже необходимо время на адаптацию, чтобы сыграться с остальными. Хочу заверить, что в команде нет равнодушных. Мы в каждом матче бьемся, стараемся победить.

Влияние Димитриевича на нашу команду в прошлом сезоне было колоссальным. Его нехватка чувствуется в этом году. Но в то же время я бы не сказал, что с уходом Нено УНИКС сильно потерял в классе. У нас осталось много мастеровитых исполнителей в команде. Летом пришли талантливые новички, которые усилили команду. Чтобы решать высокие задачи в чемпионате, нам необходимо быть одним целым. На это требуется время. Я, как капитан УНИКСа, обещаю, что в ближайшие месяцы мы наберем ход и заиграем на полную мощность», – заключил защитник казанского клуба.

УНИКС находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Единой лиги ВТБ с результатом 11-4.