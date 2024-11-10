Телеведущая Мишель Бидл случайно вместо «Наггетс» произнесла «Ниггерс»

Мишель Бидл случайно произнесла расистское оскорбление в прямом эфире.

Телеведущая Run It Back вместо «Наггетс» случайно произнесла «Ниггерс».

«Майкл Портер -младший недавно сказал: «Ой, мне не нравится, что если «Ниггерс»... «Наггетс»... Не пытайтесь вовлечь меня в это. Тогда нам придется расформировать команду. Лу, ты веришь, что это последний танец для «Наггетс»? – произнесла Бидл.

«О Боже, у тебя сегодня будут проблемы», – рассмеялся соведущий Лу Уильямс .