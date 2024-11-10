Телеведущая Мишель Бидл случайно вместо «Наггетс» произнесла «Ниггерс»
Мишель Бидл случайно произнесла расистское оскорбление в прямом эфире.
Телеведущая Run It Back вместо «Наггетс» случайно произнесла «Ниггерс».
«Майкл Портер -младший недавно сказал: «Ой, мне не нравится, что если «Ниггерс»... «Наггетс»... Не пытайтесь вовлечь меня в это. Тогда нам придется расформировать команду. Лу, ты веришь, что это последний танец для «Наггетс»? – произнесла Бидл.
«О Боже, у тебя сегодня будут проблемы», – рассмеялся соведущий Лу Уильямс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт No Context NBA в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости