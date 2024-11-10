Не пора ли НБА поменять игровой мяч?

Что мужская НБА может позаимствовать у женской?

Я согласен, что это странный вопрос. Тем не менее, такое упражнение показалось мне полезным ради того, чтобы взглянуть на обе лиги под другим углом. Естественно, мужская лига в разы успешнее женской. Если что-то работает и приходится по вкусу зрителям, то этот элемент игры или шоу перекочевывает из мужской лиги в женскую, а не наоборот.

Но есть ли что-то, что делает женскую Ассоциацию особенной?

Например, я бы хотел, чтобы НБА чаще нанимала главными тренерами иностранцев. Но даже здесь мужская лига имеет преимущество, хотя в ней работают всего два специалиста из-за пределов США: Жорди Фернандес («Бруклин») и Дарко Раякович («Торонто»). В женской НБА честь «остального мира» защищает лишь Сэнди Бронделло. Тренер «Нью-Йорк Либерти» может похвастаться тем, что является действующей чемпионкой, но кроме нее никто не может порадовать ухо интересным акцентом во время интервью.

Кстати про интервью. Было бы интересно увидеть в мужской НБА ту же систему, которую используют в женской – главные тренеры там общаются с комментаторами прямо с бровки через петличку и наушник в ухе. Делают они это уже после начала четверти, не отходя от производства, так сказать. По тренерам НБА видно, что они стараются ответить на вопросы как можно лаконичнее, чтобы вернуться к команде и не терять драгоценное время. А когда игра уже началась, то ответить на парочку вопрос вроде как и не западло.

Не помню, чтобы кто-то хоть раз говорил что-то ценное в таким мини-интервью, но во время ответа на вопросы с боковой линии хотя бы видна искренняя реакция тренеров на происходящее. Помню, Бекки Хэммон прямо с микрофоном начала спорить насчет судейского решения – такие моменты помогают проникнуться атмосферой игры.

В основном, это женская лига копирует мужскую, а не наоборот. Хотя вот у ЖНБА есть команда в Лас-Вегасе, а у мужской – еще нет. Но скоро и этот недочет будет исправлен.

Допустим я оказался в лифте с комиссионером мужской НБА Адамом Сильвером. Этажи тикают, времени в обрез. Что бы я у него спросил? Думаю, я бы попытался узнать, проводила ли лига какие-то внутренние исследования насчет изменения дизайна игрового мяча.

Вот это точно попытка починить то, что не сломано. Но когда речь идет об узнаваемости облика мяча, НБА оказывается максимально консервативной. Коричневый мяч – это классика. Наименование спонсора, логотип НБА, подпись комиссионера – эти элементы не претерпели никаких изменений даже после перехода от Spalding к Wilson. Скорее всего, так и было задумано, чтобы сохранить некую преемственность.

Максимально традиционный мяч в НБА – это проверенная временем классика или отставание от трендов? Потому что у европейского баскетбола есть мяч Molten с узнаваемой желтой «Х», у Евролиги – изящный черно-оранжевый дизайн с чуть нестандартным протектором. В женской НБА играют мячами бело-оранжевой расцветки, желто-синий официальный мяч баскетбола 3х3 тоже ни с чем не спутать.

Вспоминаются два прецедента из истории. Во-первых, у АБА был веселый бело-сине-красный мяч, который по сей день остается узнаваемым. Эта в хорошем смысле клоунская расцветка должна была олицетворять приоритеты лиги, которая делала ставку на шоу и развлечение.

Второй случай – 2006-й год, когда НБА перешла к мячу с довольно странным рисунком без привычных пересекающихся линий по краям. Я запомнил тот мяч по NBA Live и Летнему туру клубов НБА по Европе, где именно с этим снарядом Аллен Айверсон обходил игроков ЦСКА.

Хотя дело там было совсем не в дизайне, а в материалах. Новый мяч промотировался как шаг в будущее, поскольку он был сделан из композитных искусственных материалов, а не кожи. И НБА сильно напортачила с презентацией мяча.

На НБА посыпались жалобы – игроки называли новый мяч пластиковым и отмечали ухудшение сцепления с ладонью. Методички для игроков, видимо, затерялись где-то на почте, поэтому звезды НБА не стеснялись критиковать новый мяч по ходу предсезонных тренировочных лагерей. Самая распространенная претензия заключалась в том, что новый мяч резал кожу, странно отскакивал от пола и кольца, а также становился более скользким по мере использования.

Лига первое время пыталась отбиваться и ссылалась на тесты, проведенные самой фирмой Spalding. Но владелец «Далласа» Марк Кьюбан (куда же без него!) уперся рогом и отдал мяч на изучение ученым, которые пришли к заключению, что новый мяч действительно менее предсказуем, чем старый. Любопытно здесь то, что в период использования нового мяча в НБА улучшился процент попадания и результативность, а потерь на ведении стало меньше.

То есть НБА и ее тогдашний комиссионер Дэвид Стерн сели в лужу не с самим мячом, а, скорее, с его внедрением. Профсоюз и даже владельцы указывали на то, что НБА не проконсультировалась со всеми заинтересованными сторонами перед внедрением мяча с необычной технологией Cross Traxxion. Постфактум выяснилось, что НБА спросила мнение у завершивших карьеру Марка Джексона, Стива Керра и Реджи Миллера, но не заручилась поддержкой ни одного действующего баскетболиста.

К декабрю 2006-го уже высказывались предложения, что НБА нужно разработать какую-то промежуточную версию мяча. Кьюбан осторожно предлагал компромисс – просто почаще менять игровой мяч по ходу встречи. Двукратный MVP Стив Нэш и вовсе заявил, что адаптировался к новому мячу и не видит смысла возвращаться к старому.

Но Стерн, видимо, в тот период был уже на пути к автократии, поэтому лига сделала разворот на 180 градусов так же резко, как объявила о первом за десятилетия изменении мяча. Стерновское «ой, все» удивило, в первую очередь партнеров из Spalding, которые узнали о решении НБА из новостей, а не лично от комиссионера или хотя бы кого-то из его помощников.

Старые мячи вернули в оборот спустя всего несколько месяцев. Может быть, Стив Нэш стал бы трехкратным MVP, если бы этого не произошло. Но остальные игроки были довольны и сравнивали возвращение к кожаным мячам с воссоединением со старым другом.

НБА необязательно изобретать велосипед – можно просто придумать фирменную расцветку мяча, не меняя его характеристик. Или для начала проводить необычными мячами только игры Внутрисезонного турнира. А что – вырвиглазным площадкам вырвиглазные мячи! На конкурсах во время Звездного уикенда по кольцу какие только мячи не бросают, вплоть до салатовых.

А если уж прижало ввести новый мяч… Естественно, спортивная составляющая должны быть на первом месте. Новый мяч должен обладать должными свойствами, его надо усиленно тестировать. Короче говоря, подойти к этому вопросу дипломатичнее, нежели Стерн в свое время. Хотя недовольные будут в любом случае.

Фото: VIMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht/Global Look Press ; Gettyimages.ru /David Berding, Ethan Miller; East News /Matt Patterson via AP, AP Photo/Michael Sohn