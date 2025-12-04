Де’Энтони Мелтон восстановился после травмы и выйдет на площадку в матче с «Филадельфией»
Де’Энтони Мелтон готов к дебюту в сезоне-2025/26.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Де’Энтони Мелтон выбыл с частичным разрывом передней крестообразной связки в прошлом декабре. Его реабилитация подошла к концу.
«Чувствую себя потрясающе», – поделился баскетболист после серии тренировочных матчей.
Мелтон должен дебютировать в сезоне-2025/26 в игре против «Филадельфии». В прошлом году он набирал 10,2 очка, 3,3 подбора, 2,8 передачи и 1,2 перехвата за 20,1 минуты в среднем в 6 матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
