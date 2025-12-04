6

Де’Энтони Мелтон восстановился после травмы и выйдет на площадку в матче с «Филадельфией»

Де’Энтони Мелтон готов к дебюту в сезоне-2025/26.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Де’Энтони Мелтон выбыл с частичным разрывом передней крестообразной связки в прошлом декабре. Его реабилитация подошла к концу.

«Чувствую себя потрясающе», – поделился баскетболист после серии тренировочных матчей.

Мелтон должен дебютировать в сезоне-2025/26 в игре против «Филадельфии». В прошлом году он набирал 10,2 очка, 3,3 подбора, 2,8 передачи и 1,2 перехвата за 20,1 минуты в среднем в 6 матчах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДе’Энтони Мелтон
logoФиладельфия
logoГолден Стэйт
травмы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де’Энтони Мелтон вернется в состав «Уорриорз» в ходе предстоящей серии выездных матчей
30 ноября, 17:28
«Голден Стэйт» отправил Кумингу, Мелтона и Сантоса в G-Лигу для набора игровой формы
26 ноября, 21:03
Де’Энтони Мелтон должен вернуться в состав «Уорриорз» в декабре
20 ноября, 08:40
Главные новости
Чемпионат Испании. «Баскония» – «Валенсия». Матч в прямом эфире показывает ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт
2 минуты назадВидео
Франц Вагнер получил травму колена в матче с «Нью-Йорком» и покинул площадку
4 минуты назадВидео
Дрэймонд Грин: «Яннис дал понять, что с него хватит, и вынес это в публичное поле»
34 минуты назад
НБА. «Нью-Йорк» играет с «Орландо», «Филадельфия» примет «Лейкерс» и другие матчи
45 минут назад
Ламело Болл пропустит матч с «Денвером» из-за ушиба голеностопа
сегодня, 17:01
Никос Ронгавопулос установил рекорд чемпионата Греции, забросив 12 трехочковых за один матч
сегодня, 16:47
Малик Бизли близок к переходу в «Партизан» (Nova.rs)
сегодня, 16:20
Айзейя Стюарт: «В первые годы в НБА через меня часто заколачивали сверху. Именно те сезоны научили меня чувствовать момент для блок-шота»
сегодня, 15:50
Уилл Ричард: «Четыре года в студенческом баскетболе помогли мне гораздо быстрее адаптироваться к НБА»
сегодня, 15:03
Максим Шарифьянов: «В НБА тренеры – это менеджеры, единицы смогли бы работать в Европе»
сегодня, 14:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Партизан» пока далек от того, чтобы найти нового главного тренера
21 минуту назад
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» крупно уступил «Фенербахче», «Анадолу Эфес» дома проиграл «Петким Спору» и другие матчи
52 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Тренто», «Венеция» встречается с «Канту» и другие матчи
сегодня, 16:28
Чемпионат Греции. 31 очко Криса Силвы не спасло АЕК от поражения в матче с «Олимпиакосом», 40 очков Ронгавопулоса помогли «Панатинаикосу» разгромить «Паниониос»
сегодня, 16:27
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Сен-Кантеном», «Бурк» принимает «Нантер»
сегодня, 15:51Live
Ростислав Вергун о поражении от «Зенита»: «Очков, набранных некоторыми лидерами, сегодня явно не хватило»
сегодня, 15:28
Александер Секулич после игры с «Уралмашем»: «Большую часть матча мы играли так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы»
сегодня, 15:16
ACB. Бросок под сирену Серхио Юля принес «Реалу» победу над «Тенерифе», «Баскония» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 14:35
Адриатическая лига. «Клуж» сыграет с «Партизаном», «Цедевита Олимпия» примет «Илирию»
сегодня, 12:25
Брэндон и Рэндольф Чилдрессы стали первой парой сын-отец в истории чемпионата Турции, каждый из которой оформлял трипл-дабл
сегодня, 11:23