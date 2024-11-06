Андрей Ведищев: «Локо» в последних играх слишком часто сбивался на индивидуальные действия»
Андрей Ведищев рассказал, чего ждет от команды в матче Лиги ВТБ с «Пармой».
«ПАРМА» – хорошая, собранная команда. Сейчас они на ходу – выиграли два предыдущих матча. Их ни в коем случае нельзя недооценивать – это самое главное, что я сказал ребятам на собрании.
Мы в последних играх слишком часто сбивались на индивидуальные действия. Нам нужно сконцентрироваться на командной игре, вернуть движение мяча и не делать глупостей. Готовимся к сложному матчу», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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