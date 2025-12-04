Видео
0

Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл (35+18) в победной игре с «Шарлотт»

Карл-Энтони Таунс принес успех «Никс» на домашней арене.

«Нью-Йорк» уверенно справился с «Шарлотт» у себя дома – 119:104.

Лучшим в составе хозяев стал центровой Карл-Энтони Таунс, завершивший встречу с «+21».

Таунс оформил крупный дабл-дабл – 35 очков, 18 подборов, 5 передач и 2 перехвата. Центровой реализовал 13 из 23 бросков с игры, 3 из 7 из-за дуги и 6 из 7 с линии.

Разыгрывающий Джейлен Брансон добавил свои 26 очков (9 из 16 с игры, 1 из 5 трехочковых) и 5 передач.

Со стороны «Шарлотт» отличился разыгрывающий Ламело Болл. В его активе 34 очка (12 из 27 с игры, 5 из 13 из-за дуги), 8 подборов и 9 передач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoШарлотт
logoКарл-Энтони Таунс
logoЛамело Болл
logoНБА
logoДжейлен Брансон
logoБаскетбол - видео
logoНью-Йорк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ламело хотел дать пас в стиле Йокича. Зарядил Брансону в лицо
27 ноября, 07:40
У Джейлена Брансона 33 очка в победном матче с «Шарлотт»
27 ноября, 05:20Видео
Ламело Болл угодил Брансону мячом в лицо с близкого расстояния
27 ноября, 04:23Видео
Главные новости
Ник Клэкстон: «Мне кажется, я сильно вырос в плане организации нападения»
16 минут назад
Ненад Димитриевич: «Было бы здорово, если бы российские команды вернулись в Евролигу. С ними турнир становится лучше»
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Баскония» – «Валенсия». Матч в прямом эфире показывает ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт
сегодня, 18:03Видео
Франц Вагнер получил травму колена в матче с «Нью-Йорком» и покинул площадку
сегодня, 18:01Видео
Дрэймонд Грин: «Яннис дал понять, что с него хватит, и вынес это в публичное поле»
сегодня, 17:31
НБА. «Нью-Йорк» играет с «Орландо», «Филадельфия» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 17:20
Ламело Болл пропустит матч с «Денвером» из-за ушиба голеностопа
сегодня, 17:01
Никос Ронгавопулос установил рекорд чемпионата Греции, забросив 12 трехочковых за один матч
сегодня, 16:47
Малик Бизли близок к переходу в «Партизан» (Nova.rs)
сегодня, 16:20
Айзейя Стюарт: «В первые годы в НБА через меня часто заколачивали сверху. Именно те сезоны научили меня чувствовать момент для блок-шота»
сегодня, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» оказался сильнее «Тренто», «Венеция» обыграла «Канту» и другие матчи
12 минут назад
Адриатическая лига. «Клуж» играет с «Партизаном», «Цедевита Олимпия» принимает «Илирию»
15 минут назадLive
ACB. Бросок под сирену Серхио Юля принес «Реалу» победу над «Тенерифе», «Баскония» играет с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 18:08Live
Чемпионат Франции. «Париж» играет с «Сен-Кантеном», «Бурк» взял верх над «Нантером»
сегодня, 18:06Live
«Партизан» пока далек от того, чтобы найти нового главного тренера
сегодня, 17:44
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» крупно уступил «Фенербахче», «Анадолу Эфес» дома проиграл «Петким Спору» и другие матчи
сегодня, 17:13
Чемпионат Греции. 31 очко Криса Силвы не спасло АЕК от поражения в матче с «Олимпиакосом», 40 очков Ронгавопулоса помогли «Панатинаикосу» разгромить «Паниониос»
сегодня, 16:27
Ростислав Вергун о поражении от «Зенита»: «Очков, набранных некоторыми лидерами, сегодня явно не хватило»
сегодня, 15:28
Александер Секулич после игры с «Уралмашем»: «Большую часть матча мы играли так, как хотели. Но были моменты, которые просто неприемлемы»
сегодня, 15:16
Брэндон и Рэндольф Чилдрессы стали первой парой сын-отец в истории чемпионата Турции, каждый из которой оформлял трипл-дабл
сегодня, 11:23