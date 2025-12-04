Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл (35+18) в победной игре с «Шарлотт»

Карл-Энтони Таунс принес успех «Никс» на домашней арене.

«Нью-Йорк » уверенно справился с «Шарлотт » у себя дома – 119:104.

Лучшим в составе хозяев стал центровой Карл-Энтони Таунс , завершивший встречу с «+21».

Таунс оформил крупный дабл-дабл – 35 очков, 18 подборов, 5 передач и 2 перехвата. Центровой реализовал 13 из 23 бросков с игры, 3 из 7 из-за дуги и 6 из 7 с линии.

Разыгрывающий Джейлен Брансон добавил свои 26 очков (9 из 16 с игры, 1 из 5 трехочковых) и 5 передач.

Со стороны «Шарлотт» отличился разыгрывающий Ламело Болл . В его активе 34 очка (12 из 27 с игры, 5 из 13 из-за дуги), 8 подборов и 9 передач.