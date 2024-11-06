Григорий Тучков о матче с «Локо»: «Парма» готова дать бой одному из лидеров чемпионата»
Григорий Тучков рассказал о подготовке к матчу Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Настрой на матчи у команды всегда боевой, и не важно с каким соперником нам предстоит играть. Дорога до Краснодара действительно была нелегкой, но у нас будет достаточно времени для восстановления. Проанализируем «Локо», потренируемся и подойдем к матчу в хорошей форме.
Состав краснодарцев в этом сезоне очень хорошо укомплектован, на каждой позиции по 2-3 сильных игрока. Атлетичная команда, много быстрых отрывов, активно идут на подбор. Разберем их игру и будем готовы дать бой одному из лидеров чемпионата», – заключил защитник «Пармы».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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