Григорий Тучков о матче с «Локо»: «Парма» готова дать бой одному из лидеров чемпионата»

Григорий Тучков рассказал о подготовке к матчу Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Настрой на матчи у команды всегда боевой, и не важно с каким соперником нам предстоит играть. Дорога до Краснодара действительно была нелегкой, но у нас будет достаточно времени для восстановления. Проанализируем «Локо », потренируемся и подойдем к матчу в хорошей форме.

Состав краснодарцев в этом сезоне очень хорошо укомплектован, на каждой позиции по 2-3 сильных игрока. Атлетичная команда, много быстрых отрывов, активно идут на подбор. Разберем их игру и будем готовы дать бой одному из лидеров чемпионата», – заключил защитник «Пармы».