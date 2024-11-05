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Лугенц Дорт ответил на критику Дрэймонда Грина: «Не собираемся меняться ни для кого»

Лугенц Дорт ответил на критику со стороны Дрэймонда Грина.

Ранее форвард «Голден Стэйт» раскритиковал послематчевую традицию «Тандер», сказав, что команде нужно быть серьезнее, если она хочет стать чемпионом.

«Я сосредоточен на том, что мы делаем. Я имею в виду, что не обращаю внимания на подобные вещи. Я видел этот комментарий. Один из множества комментариев, которые звучат по ТВ.

Мы просто продолжим работать над тем, что мы делаем. Мы такие, какие есть, и не собираемся меняться ни для кого», – сказал форвард «Оклахомы».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джоэла Лоренци в соцсети X
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