Лугенц Дорт ответил на критику Дрэймонда Грина: «Не собираемся меняться ни для кого»

Лугенц Дорт ответил на критику со стороны Дрэймонда Грина.

Ранее форвард «Голден Стэйт » раскритиковал послематчевую традицию «Тандер», сказав, что команде нужно быть серьезнее, если она хочет стать чемпионом.

«Я сосредоточен на том, что мы делаем. Я имею в виду, что не обращаю внимания на подобные вещи. Я видел этот комментарий. Один из множества комментариев, которые звучат по ТВ.

Мы просто продолжим работать над тем, что мы делаем. Мы такие, какие есть, и не собираемся меняться ни для кого», – сказал форвард «Оклахомы».