Яннис Адетокумбо: «Чего ныть, если не собираешься сдаваться? Я не собираюсь»

Яннис Адетокумбо прокомментировал поражение от «Мемфиса» (99:122).

«Проигрыши разочаровывают. Мой отец учил, что нет смысла ныть, если не собираешься сдаваться. Я не собираюсь.

Надо было мне попробовать бросать из-за дуги. У нас были хорошие попытки, мяч просто не заходил. Но мы проиграли не поэтому», – заключил форвард «Бакс».

«Милуоки » реализовал 9 трехочковых из 42 попыток. Адетокумбо ни разу не бросил с дальней дистанции.