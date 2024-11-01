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Яннис Адетокумбо: «Чего ныть, если не собираешься сдаваться? Я не собираюсь»

Яннис Адетокумбо прокомментировал поражение от «Мемфиса» (99:122).

«Проигрыши разочаровывают. Мой отец учил, что нет смысла ныть, если не собираешься сдаваться. Я не собираюсь.

Надо было мне попробовать бросать из-за дуги. У нас были хорошие попытки, мяч просто не заходил. Но мы проиграли не поэтому», – заключил форвард «Бакс».

«Милуоки» реализовал 9 трехочковых из 42 попыток. Адетокумбо ни разу не бросил с дальней дистанции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoМемфис
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