«Милуоки» получил «-23» от «Мемфиса» и потерпел четвертое поражение подряд

У «Бакс» продолжилась серия поражений.

«Милуоки » проиграл с разницей «-23» в матче с «Мемфисом » (99:122) и потерпел четвертое поражение подряд.

Клуб из Висконсина стартовал в сезоне с результатом 1-4.

У Дэмиана Лилларда сегодня 1 из 12 с игры и 4 очка. Яннис Адетокумбо набрал 37 очков и 11 подборов при 17 из 22 с игры.