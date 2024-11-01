«Милуоки» получил «-23» от «Мемфиса» и потерпел четвертое поражение подряд
У «Бакс» продолжилась серия поражений.
«Милуоки» проиграл с разницей «-23» в матче с «Мемфисом» (99:122) и потерпел четвертое поражение подряд.
Клуб из Висконсина стартовал в сезоне с результатом 1-4.
У Дэмиана Лилларда сегодня 1 из 12 с игры и 4 очка. Яннис Адетокумбо набрал 37 очков и 11 подборов при 17 из 22 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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