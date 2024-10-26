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Дэнни Грин: «Лейкерс» точно взяли бы еще один титул, сохрани победный состав 2020 года»

Дэнни Грин считает ошибкой развал чемпионских «Лейкерс» 2020 года.

После победы в «пузыре» команду в числе прочих покинули Рэджон Рондо, Дуайт Ховард и сам Грин.

«Если бы мы остались вместе, точно выиграли бы еще один титул.

Кто-то говорит, что два, три. Не знаю, ведь очень сложно становиться чемпионом несколько раз подряд. Но знаю, что у нас собрался отличный коллектив, и мы бы выиграли еще один титул», – заявил бывший игрок НБА в подкасте Дуайта Ховарда.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Above The Rim with DH 12
logoРэджон Рондо
logoЛейкерс
logoДуайт Ховард
logoНБА
logoДэнни Грин
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