Дэнни Грин: «Лейкерс» точно взяли бы еще один титул, сохрани победный состав 2020 года»

Дэнни Грин считает ошибкой развал чемпионских «Лейкерс» 2020 года.

После победы в «пузыре» команду в числе прочих покинули Рэджон Рондо , Дуайт Ховард и сам Грин .

«Если бы мы остались вместе, точно выиграли бы еще один титул.

Кто-то говорит, что два, три. Не знаю, ведь очень сложно становиться чемпионом несколько раз подряд. Но знаю, что у нас собрался отличный коллектив, и мы бы выиграли еще один титул», – заявил бывший игрок НБА в подкасте Дуайта Ховарда.