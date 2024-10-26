Дэнни Грин: «Лейкерс» точно взяли бы еще один титул, сохрани победный состав 2020 года»
Дэнни Грин считает ошибкой развал чемпионских «Лейкерс» 2020 года.
После победы в «пузыре» команду в числе прочих покинули Рэджон Рондо, Дуайт Ховард и сам Грин.
«Если бы мы остались вместе, точно выиграли бы еще один титул.
Кто-то говорит, что два, три. Не знаю, ведь очень сложно становиться чемпионом несколько раз подряд. Но знаю, что у нас собрался отличный коллектив, и мы бы выиграли еще один титул», – заявил бывший игрок НБА в подкасте Дуайта Ховарда.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Above The Rim with DH 12
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости