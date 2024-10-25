Уолт Фрэйзер: «Я бы не отказался поиграть за Тома Тибодо»

Уолт Фрэйзер рассказал об отношении к игровому времени в его время.

«Тренер, под руководством которого я играл, Ред Хольцман был очень похож на Тома Тибодо. Ориентирован на защиту, никакой чепухи и споров, призывал тебя к ответственности. В один сезон я играл 43 минуты в среднем, пару других – 41 минуту.

Хольцман говорил мне, чтобы я сказал ему, если устану. Когда я уставал, я высматривал его на боковой, а он смотрел в пол. Игнорировал меня. Так что я был бы не против поиграть за Тибса.

У нас были строенные матчи, иногда мы не заезжали в отель, а сразу прибывали на игру», – рассказал член Зала славы, двукратный чемпион НБА на шоу Run It Back.