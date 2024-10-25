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  • Виктор Оладипо: «Пэйсерс» никогда не предлагали мне 160 миллионов долларов, я бы не отклонил такое предложение»
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Виктор Оладипо: «Пэйсерс» никогда не предлагали мне 160 миллионов долларов, я бы не отклонил такое предложение»

Виктор Оладипо опроверг слух о том, что отверг предложение на 160 миллионов.

«Пэйсерс» никогда не предлагали мне 160 миллионов долларов. Они предложили мне тогда три года и 80 миллионов. Меньше, чем у меня уже было, ну, примерно столько же. Мои врачи и все остальные говорили мне, что я прихожу в себя и восстанавливаюсь, хотя, к сожалению, операция была проведена неудачно.

Я принял решение отклонить предложение, полагая, что мне становится лучше. И потом, в моих первых трех или четырех играх за «Инди» в том сезоне я набирал в среднем 20 очков. Вот почему они меня обменяли. По слухам, они тоже знали, что все прошло не лучшим образом.

Вот как все тогда прошло, никогда мне не предлагали 160 миллионов долларов, я бы их принял, конечно», – заявил экс-игрок НБА.

В период выступления за «Индиану» Оладипо получил серьезную травму ноги, после чего не вернулся на прежний уровень.

Оладипо был обменян в «Хит» и подписал с клубом контракт на 2 миллиона долларов после истечения срока его предыдущего соглашения.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoИндиана
logoНБА
logoВиктор Оладипо
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