«У «Кэвс» есть броски, рост и защита». Джон Холлинджер считает, что «Кливленд» займет 2-е место на Востоке
Джон Холлинджер считает, что «Кливленд» завершит сезон на 2-м месте на Востоке.
«У «Кэвс» есть броски, рост и защита, и несмотря на низкую заднюю линию, у них есть несколько вариантов на флангах с Максом Струсом, Карисом Левертом, Окоро, Тайсоном и Сэмом Мерриллом, который был найден на свалке в 2023 году.
Позиция запасного тяжелого форварда является самой большой проблемой после того, как Дин Уэйд и Джорджес Нианг оба испытывали трудности в прошлом сезоне», – пишет обозреватель The Athletic.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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