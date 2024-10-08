Игровая площадка «Майами» в «Касейя-центре» будет названа в честь Пэта Райли
«Хит» празднуют 30-летие Пэта Райли с командой.
В честь события игровая площадка в «Касейя-центре» получит имя знаменитого главного тренера и президента клуба.
«Хит» будут выступать на «Площадке Пэта Райли в Касейя-центре» (Pat Riley Court at Kaseya Center).
Райли стал главным тренером «Майами» в 1995 году. В 2008 он сменил должность на административную.
Райли принес клубу 1 титул чемпиона в качестве тренера и 2 – в роли президента.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Майами»
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