Игровая площадка «Майами» в «Касейя-центре» будет названа в честь Пэта Райли

«Хит» празднуют 30-летие Пэта Райли с командой.

В честь события игровая площадка в «Касейя-центре» получит имя знаменитого главного тренера и президента клуба.

«Хит» будут выступать на «Площадке Пэта Райли в Касейя-центре» (Pat Riley Court at Kaseya Center).

Райли стал главным тренером «Майами » в 1995 году. В 2008 он сменил должность на административную.

Райли принес клубу 1 титул чемпиона в качестве тренера и 2 – в роли президента.