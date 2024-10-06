Трехочковый бросок Линди Уотерса решил исход предсезонного матча «Голден Стэйт» против «Клипперс» (91:90)
Линди Уотерс отличился в первой предсезонной игре «Уорриорз».
27-летний защитник был обменян в «Голден Стэйт» из «Оклахомы» этим летом.
Уотерс провел в «Тандер» первые три сезона карьеры, отыграв всего 104 матча в регулярных чемпионатах.
В предсезонной встрече с «Клипперс» защитник стал самым результативным игроком на площадке, набрав 15 очков, подбора и 1 блок-шот. Уотерс реализовал 5 из 7 бросков из-за дуги. Всего баскетболисты «Голден Стэйт» попали 11 из 48 (22,9%) трехочковых.
Точный дальний Уотерса перед финальной сиреной обеспечил победу «Голден Стэйт» с минимальным преимуществом в 1 очко (91:90).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Голден Стэйт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости