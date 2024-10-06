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Трехочковый бросок Линди Уотерса решил исход предсезонного матча «Голден Стэйт» против «Клипперс» (91:90)

Линди Уотерс отличился в первой предсезонной игре «Уорриорз».

27-летний защитник был обменян в «Голден Стэйт» из «Оклахомы» этим летом.

Уотерс провел в «Тандер» первые три сезона карьеры, отыграв всего 104 матча в регулярных чемпионатах.

В предсезонной встрече с «Клипперс» защитник стал самым результативным игроком на площадке, набрав 15 очков, подбора и 1 блок-шот. Уотерс реализовал 5 из 7 бросков из-за дуги. Всего баскетболисты «Голден Стэйт» попали 11 из 48 (22,9%) трехочковых.

Точный дальний Уотерса перед финальной сиреной обеспечил победу «Голден Стэйт» с минимальным преимуществом в 1 очко (91:90).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Голден Стэйт»
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