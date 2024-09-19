«Он готов сделать следующий рывок». Пол Джордж предпочел Паоло Банкеро большинству других молодых баскетболистов
Форвард «Сиксерс» выбирал из молодых игроков до 26 лет, за исключением Луки Дончича, Энтони Эдвардса и Виктора Вембаньямы.
«В этом списке еще очень много талантливых игроков. Джа Морэнт, Ламело Болл, Чет Холмгрен. Но именно Паоло Банкеро показал, что готов сделать следующий рывок, и продемонстрировал звездный уровень. Он выглядел взрослым мужчиной.
Его нужно окружить игроками с броском. Он является самостоятельной силой. Хорош в быстрых атаках, в изоляциях. Может продавливать защитника в физическом противостоянии. Он может и бросать, но естественнее выглядит в проходах. Так что ему нужно освободить пространство», – заключил Джордж.
Банкеро попал на Матч всех звезд во второй год в лиге. «Орландо» уступил «Кливленду» в семиматчевой серии первого раунда плей-офф.
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