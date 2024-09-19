«Он готов сделать следующий рывок». Пол Джордж предпочел Паоло Банкеро большинству других молодых баскетболистов

Пол Джордж порассуждал, вокруг кого лучше всего строить команду.

Форвард «Сиксерс» выбирал из молодых игроков до 26 лет, за исключением Луки Дончича , Энтони Эдвардса и Виктора Вембаньямы .

«В этом списке еще очень много талантливых игроков. Джа Морэнт, Ламело Болл, Чет Холмгрен. Но именно Паоло Банкеро показал, что готов сделать следующий рывок, и продемонстрировал звездный уровень. Он выглядел взрослым мужчиной.

Его нужно окружить игроками с броском. Он является самостоятельной силой. Хорош в быстрых атаках, в изоляциях. Может продавливать защитника в физическом противостоянии. Он может и бросать, но естественнее выглядит в проходах. Так что ему нужно освободить пространство», – заключил Джордж .

Банкеро попал на Матч всех звезд во второй год в лиге. «Орландо » уступил «Кливленду» в семиматчевой серии первого раунда плей-офф.