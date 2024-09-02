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Пол Пирс: «Орландо» прибавит и станет лучше. Эта команда будет проблемой для соперников»

Пол Пирс ожидает, что «Орландо» будет прибавлять и станет серьезной силой

Знаменитого игрока НБА попросили выбрать самую перспективную команду из тройки «Мэджик», «Кавальерс» и «Пэйсерс».

«Орландо» прибавит и станет лучше. Паоло Банкеро и Франц Вагнер с братом – эти ребята молоды и уверены в себе. Еще есть Саггс, есть команда. Они понимают, как играть вместе. Они станут проблемой для соперников.

Это единственная команда из этой троицы за последние пару лет, которая доставила «Селтикс» проблемы. Так что я бы назвал «Орландо», – считает Пирс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: MSN
logoБостон
logoПол Пирс
logoКливленд
logoИндиана
logoОрландо
logoНБА
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