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Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Миннесотой», «Лос-Анджелес» встретится с «Коннектикутом»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Атланта», продолжающая борьбу за попадание в плей-офф, сыграет с «Миннесотой». «Лос-Анджелес» встретится с «Коннектикутом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Миннесота

11 сентября. 2:30

Даллас – Нью-Йорк

11 сентября. 3:00

Лос-Анджелес – Коннектикут

11 сентября. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoженская НБА
logoКоннектикут жен
logoЛос-Анджелес жен
Миннесота жен
Нью-Йорк жен
logoАтланта жен
Даллас жен
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