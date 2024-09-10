Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Миннесотой», «Лос-Анджелес» встретится с «Коннектикутом»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Атланта», продолжающая борьбу за попадание в плей-офф, сыграет с «Миннесотой». «Лос-Анджелес» встретится с «Коннектикутом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Миннесота

11 сентября. 2:30

Даллас – Нью-Йорк

11 сентября. 3:00

Лос-Анджелес – Коннектикут

11 сентября. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.