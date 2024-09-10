Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Миннесотой», «Лос-Анджелес» встретится с «Коннектикутом»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Атланта», продолжающая борьбу за попадание в плей-офф, сыграет с «Миннесотой». «Лос-Анджелес» встретится с «Коннектикутом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Миннесота
11 сентября. 2:30
Даллас – Нью-Йорк
11 сентября. 3:00
Лос-Анджелес – Коннектикут
11 сентября. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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