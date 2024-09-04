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Александр Щербенев: «У «Зенита» собралась хорошая команда. Цель – победа в Единой лиге»

Александр Щербенев поделился ожиданиями от сезона в составе «Зенита»

В межсезонье российский разыгрывающий перешел в санкт-петербургскую команду из «Локомотива-Кубань».

– Что бы отметил в тренировках Паскуаля?

– Каждый тренер по‑своему ведет тренировки. У каждого свои принципы, своя философия у Паскуаля, само собой, тоже. Я долгое время был в «Локомотиве», и сейчас, после смены клуба, для меня многое ново, даже организационных моментов это касается, все интересно. И у меня сейчас такие же чувства, какие были, когда я в 18 лет попал в первую команду «Локомотива»: все по‑другому, все впервые, все очень интересно. И голова начинает заново работать. Полезно все‑таки иногда менять обстановку. Очень воодушевлен в предвкушении сезона.

– Ведищев сказал, что краснодарцы вступали с тобой в переговоры, но у тебя и твоего агента были другие планы. Как прокомментируешь?

– Думаю, Андрею Владимировичу нет смысла врать. Мы действительно общались с «Локомотивом», но я принял для себя решение, что мне надо сменить обстановку, попробовать себя в другой команде, поэтому принял решение перейти в «Зенит».

– За что «Зенит» поборется в новом сезоне?

– Посмотрим. Цель в любом случае одна – победа в Единой лиге. Сейчас интересно будет понять свои силы на данном этапе в предсезонных турнирах. Но в целом очень хорошая команда у нас собралась, амбициозная. Думаю, что все в наших силах

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
Александр Щербенев
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