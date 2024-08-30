Женская НБА. «Чикаго» встретится с «Индианой», «Сиэтл» сыграет с «Нью-Йорком» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской НБА
Основные претендентки на звание лучшего новичка сезона Кейтлин Кларк и Энджел Риз снова встретятся в матче «Индианы» и «Чикаго». «Сиэтл» сыграет с лидером чемпионата «Нью-Йорком».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Чикаго – Индиана
31 августа. 2:30
31 августа. 2:30
Лас-Вегас – Атланта
31 августа. 5:00
Сиэтл – Нью-Йорк
31 августа. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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