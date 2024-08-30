Женская НБА. «Чикаго» встретится с «Индианой», «Сиэтл» сыграет с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата женской НБА

Основные претендентки на звание лучшего новичка сезона Кейтлин Кларк и Энджел Риз снова встретятся в матче «Индианы » и «Чикаго». «Сиэтл» сыграет с лидером чемпионата «Нью-Йорком ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Индиана

31 августа. 2:30

Даллас – Миннесота

31 августа. 2:30

Лас-Вегас – Атланта

31 августа. 5:00

Сиэтл – Нью-Йорк

31 августа. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.