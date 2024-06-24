«Лейкерс» официально объявили о назначении Джей Джей Редика главным тренером команды
Джей Джей Редик официально объявлен главным тренером «Лейкерс».
Редик провел 15 сезонов в НБА, набирая 12,8 очка, 2 подбора и 2 передачи в среднем. Защитник реализовал 41,5% трехочковых бросков за карьеру. Редик играл в финале НБА в составе «Орландо».
После завершения игровой карьеры он построил успешную карьеру в медиа, получив должность эксперта и ведущего ESPN и запустив продюсерскую компанию, занимающуюся выпуском подкастов.
Работа в «Лейкерс» станет первым серьезным тренерским опытом бывшего баскетболиста. Сегодня, 24 июня, Джей Джей Редику исполнилось 40 лет.