«Лейкерс» официально объявили о назначении Джей Джей Редика главным тренером команды

Теги Лейкерс Орландо Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Джей Джей Редик официально объявлен главным тренером «Лейкерс».

Редик провел 15 сезонов в НБА, набирая 12,8 очка, 2 подбора и 2 передачи в среднем. Защитник реализовал 41,5% трехочковых бросков за карьеру. Редик играл в финале НБА в составе «Орландо».

После завершения игровой карьеры он построил успешную карьеру в медиа, получив должность эксперта и ведущего ESPN и запустив продюсерскую компанию, занимающуюся выпуском подкастов.

Работа в «Лейкерс» станет первым серьезным тренерским опытом бывшего баскетболиста. Сегодня, 24 июня, Джей Джей Редику исполнилось 40 лет.

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7 комментариев
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Ну блин, верим, надеемся, помним)
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Да норм. Стив Керр 2.0
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Удачи ему, в любом случае в плюсе. Не получиться, скажут тренер новичок, Леброн давит, игроки не уважают, но получит опыт и возможность возглавить другую команду. Если получиться, то ещё лучше, всемирная слава, почёт и уважение
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А ну подкасты наверно успешные были раз взяли...
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Редик никого не тренил с чего вдруг е у столько авансов и сразу назначение в Лейкерс.. Мне кажется это ошибка
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Ответ Odcarik7689
Редик никого не тренил с чего вдруг е у столько авансов и сразу назначение в Лейкерс.. Мне кажется это ошибка
вообще-то он на добровольной основе тренировал четвероклассников в Бруклине
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