Габриэль Лундберг закончил выступление за «Виртус»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскония чемпионат Италии Виртус Габриэль Лундберг Баскетбол

«Виртус» расстался с Габриэлем Лундбергом.

29-летний датский защитник набирал 9,3 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи за 20,3 минуты в среднем в матчах Евролиги в сезоне-2023/24.

«Виртус» уступил «Басконии» в плей-ин турнира и не вышел в заключительную часть. Контракт защитника подошел к концу. 

«Я был рад жить и работать в Болонье, чувствовать любовь горожан к игре и команде. В этом смысле «Город Баскетбола» оправдал все ожидания. Я и моя семья высоко оценили итальянскую кухню, погоду, образ жизни.

Одноклубники и тренеры каждый день помогали мне становиться лучшей версией самого себя, другом и партнером на площадке. Всегда буду ценить всех парней и хорошие и плохие моменты, которые мы разделили», – написал Лундберг.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий