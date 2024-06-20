Габриэль Лундберг закончил выступление за «Виртус»

«Виртус» расстался с Габриэлем Лундбергом.

29-летний датский защитник набирал 9,3 очка, 1,9 подбора и 1,9 передачи за 20,3 минуты в среднем в матчах в сезоне-2023/24.

« » уступил «Басконии» в плей-ин турнира и не вышел в заключительную часть. Контракт защитника подошел к концу.

«Я был рад жить и работать в Болонье, чувствовать любовь горожан к игре и команде. В этом смысле «Город Баскетбола» оправдал все ожидания. Я и моя семья высоко оценили итальянскую кухню, погоду, образ жизни.

Одноклубники и тренеры каждый день помогали мне становиться лучшей версией самого себя, другом и партнером на площадке. Всегда буду ценить всех парней и хорошие и плохие моменты, которые мы разделили», – написал .