Руслан Абдулбасиров о переходе в ЦСКА: «Рад шансу играть в лучшей команде нашей страны»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Парма Руслан Абдулбасиров Баскетбол

Руслан Абдулбасиров отреагировал на переход в ЦСКА.

Экс-центровой «Пармы» заключил с армейцами годичный контракт.

«Стать частью ЦСКА, прославленного клуба, действующего чемпиона Лиги ВТБ, для меня – большое достижение. Рад что мне выпал такой шанс играть в лучшей команде нашей страны, и я приложу все усилия, чтобы соответствовать высокому уровню и помочь ЦСКА защитить титул.

Также хочу поблагодарить «Парму» – главного тренера Евгения Пашутина, всех товарищей по команде, штаб и руководство, за возможность проявить себя и сделать такой важный шаг в профессиональной карьере», – заявил Абдулбасиров.

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