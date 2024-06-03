Тэйшон Томас вернулся в «Ле-Ман»

Теги переходы Ле-Ман чемпионат Италии чемпионат Франции Тэйшон Томас Дертона Баскетбол

«Ле-Ман» подписал Тэйшона Томаса.

31-летний американский форвард провел сезон-2023/24 в чемпионате Италии, выступая за «Дертону». Томас набирал 6,5 очка и 3 подбора за 18 минут в среднем.

Форвард уже играл за «Ле-Ман» в сезоне-2021/22. Его показатели составляли 13,7 очка, 6,2 подбора и 2,3 передачи.

«Ле-Ман» закончил сезон-2023/24 чемпионата Франции на 12 месте с результатом 15-19.

«Очень воодушевлен перспективой возвращения в клуб. Когда я впервые присоединился к организации, я очень высоко ее оценил, так что решение было простым. Готов взять на себя лидерскую роль и провести отличный сезон», – заявил Томас.

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