Джейсон Кидд о присутствии Дирка Новицки на матчах «Мэвс»: «Это здорово, он лучший игрок в истории клуба»

Теги Даллас Дирк Новицки Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Баскетбол

Джейсон Кидд прокомментировал присутствие Дирка Новицки на матчах «Далласа».

«Это здорово, вы говорите о лучшем игроке, который когда-либо надевал форму «Мэвс». Здорово, что, когда он в городе, он приходит на матчи.

Служит ли это для игроков дополнительной мотивацией? Этот вопрос нужно задать самим игрокам. Возможно, они не знают, кто это такой. Пока он не встанет», – пошутил главный тренер «Далласа».

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