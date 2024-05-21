Джейсон Кидд о присутствии Дирка Новицки на матчах «Мэвс»: «Это здорово, он лучший игрок в истории клуба»

Джейсон Кидд прокомментировал присутствие Дирка Новицки на матчах «Далласа».

«Это здорово, вы говорите о лучшем игроке, который когда-либо надевал форму «Мэвс». Здорово, что, когда он в городе, он приходит на матчи.

Служит ли это для игроков дополнительной мотивацией? Этот вопрос нужно задать самим игрокам. Возможно, они не знают, кто это такой. Пока он не встанет», – пошутил главный тренер « ».