МБА выиграла 10 матчей подряд. Это самая продолжительная победная серия в этом сезоне Лиги ВТБ

Теги Минск Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

МБА обыграла дома «Минск» (81:70) и одержала 10-ю победу подряд.

МБА стала первой командой в этом сезоне Лиги ВТБ с подобной серией.

Лучшими игроками в состав победителей сегодня стали Владислав Трушкин (17 очков, 5 подборов), Даниил Касаткин (14 очков, 6 передач) и Евгений Минченко (11 очков).

МБА завершила второй этап регулярного чемпионата на 4-м месте в группе Б (19-21) и сыграет в плей-ин против «Автодора».

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