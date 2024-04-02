Кейси Шеперд: «НБА больше для шоу, а европейский баскетбол — это больше искусство игры»

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Кейси Шеперд сравнил европейский баскетбол и баскетбол НБА.

«Мне нравятся оба вида баскетбола. Я считаю, что европейский стиль игры более интересный. В нем игроки должны больше думать и принимать правильные решения в нужный момент. Это командная игра, где каждый играет на обеих сторонах площадки. В европейском баскетболе много хороших игроков и тренеров, а также продуманные стратегии игр, поэтому за такими матчами приятно наблюдать.

Но мне также нравится НБА, потому что там много очень талантливых игроков, возможно, самых талантливых в мире. Вы можете увидеть много хороших атак и ярких моментов. Но я считаю, что НБА слишком концентрируется на атаке. Они набирают 120-150 очков за игру, и кажется, что здесь не так много защиты и системности. Это просто свободная игра, за которой мне не так весело наблюдать, она похожа на игру детей.

Поэтому мне нравятся оба вида баскетбола, и я считаю, что каждый из них имеет свои преимущества. Думаю, что НБА больше для шоу, а Евролига, европейский баскетбол — это больше искусство игры. В европейском баскетболе больше IQ? Наверное, но в НБА больше таланта», — сказал американский разыгрывающий «Нижнего Новгорода».

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2 комментария
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Лига чемпионов по футболу - больше шоу, а ФНЛ - это больше искусство игры.
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