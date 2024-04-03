Дрэймонд Грин о «Рокетс»: «Завтра у нас будет возможность закончить их сезон»

Дрэймонд Грин высказался о предстоящей встрече с «Хьюстоном».

«Нам предстоит матч против «Рокетс». Они проиграли два матча подряд и отстают от нас на три матча. Осталось сыграть семь матчей, у нас будет преимущество в случае ничьи, так что, можно сказать, что они отстают на четыре матча.

Если я правильно посчитал, завтра у нас будет возможность закончить их сезон, лишить надежды на плей-офф. Если я правильно посчитал. Может быть, у них будет еще один матч, я не проверял, это приблизительный подсчет», – сказал форвард « ».