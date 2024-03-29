Яннис Адетокумбо о чемпионстве: «Это было громадным облегчением. Все, для чего ты работал. Всю жизнь. Ради этого момента»

Патрик Беверли упомянул разговор с Яннисом Адетокумбо о чемпионстве.

«Он просил не тащить его на подкаст. Я понимаю. Мы сидели в автобусе. Я не выигрывал чемпионат. Мне показалось, что он ждал, что я его спрошу, каково это выигрывать.

«Это было громадным облегчением, Пэт. Все, для чего ты работал. Всю жизнь. Ради этого момента. Как только ты распробовал это чувство, сложно от него отказаться. Потому что ты побывал там, где других не было. Ты там не был. Хочешь изменить это, Пэт?» – спросил он меня.

Это единственная история о , которую я расскажу в своем подкасте», – заявил .