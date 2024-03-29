Яннис Адетокумбо о чемпионстве: «Это было громадным облегчением. Все, для чего ты работал. Всю жизнь. Ради этого момента»

Теги Милуоки НБА Патрик Беверли Яннис Адетокумбо Баскетбол

Патрик Беверли упомянул разговор с Яннисом Адетокумбо о чемпионстве.

«Он просил не тащить его на подкаст. Я понимаю. Мы сидели в автобусе. Я не выигрывал чемпионат. Мне показалось, что он ждал, что я его спрошу, каково это выигрывать.

«Это было громадным облегчением, Пэт. Все, для чего ты работал. Всю жизнь. Ради этого момента. Как только ты распробовал это чувство, сложно от него отказаться. Потому что ты побывал там, где других не было. Ты там не был. Хочешь изменить это, Пэт?» – спросил он меня.

Это единственная история о Яннисе, которую я расскажу в своем подкасте», – заявил Беверли.

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4 комментария
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О да, я помню, как зауважал его в том плове. Тогда к нему и к Симмонсу были претензии, что не могут бросать, вот только Симмонс сломался, а Яннис продолжал бросать. И уже смотришь - тут важные штрафные забил, там несколько средних, дальний бросил и попал. Не сдался, перевёл количество в качество и заслужил чемпионство! 💪
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+13
Ответ Holo Dilnick
О да, я помню, как зауважал его в том плове. Тогда к нему и к Симмонсу были претензии, что не могут бросать, вот только Симмонс сломался, а Яннис продолжал бросать. И уже смотришь - тут важные штрафные забил, там несколько средних, дальний бросил и попал. Не сдался, перевёл количество в качество и заслужил чемпионство! 💪
17 из 19 с линии штрафных в матче, где Бакс стали чемпионами - достойно восхищения
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Яннис заслужил, причём очень сильно заслужил.
Да, там было много факторов и команду вокруг него собрали правильную. Странно, но именно Дрю Холидей был икс-фактором. Тем не менее, Яннис крут (не в одно рыло, как Дирк, но).
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до сих пор обидно, что не увидел финал Милуоки - ГСВ. это могли бы быть 2 династии. потенциал тех Милуоки так и остался нераскрытым
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