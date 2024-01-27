Василие Мицич о своей роли в «Тандер»: «Все логично, все было не без причины»

Василие Мицич заявил, что не переживает по поводу своей роли в «Оклахоме».

«Кто-то, кто следит за моей карьерой со стороны, может сказать, что дела у меня идут негладко и непросто. Но для меня это неважно. Самое важное – это мое нынешнее ощущение, и мое нынешнее ощущение говорит мне, что все логично, все было не без причины.

Все, чего я достиг в Европе, мне было дано не просто так. Мне пришлось поработать. Никто ничего не дает мне просто так», – сказал сербский разыгрывающий «Оклахомы».