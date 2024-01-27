Ростислав Вергун: «Нельзя начинать игру и за первые 8 минут иметь 0 фолов»

Ростислав Вергун заявил, что «Уралмашу» не хватило агрессии в матче с «Енисеем».

«Когда начинаешь игру и за первых 8 минут имеешь 0 фолов. Мы все уже достаточно много игр провели в этом сезоне и имеем хорошее понимание, кто и что может показывать на площадке. Но нельзя начинать игру и за первые 8 минут иметь 0 фолов. Из-за этого мы дали возможность лидерам соперника почувствовать игру, включить зал, включить партнеров, найти свой ритм. Слишком много подарков мы сделали сегодня с самого начала. Я связываю это отсутствием агрессии в защите.

Из хорошего могу выделить, что во второй половине мы не опустили руки, продолжали бороться все без исключения. Но хотелось бы больше качества и стабильности наших, прежде всего, лидеров.

Сейчас каждая игра становится своеобразными репетициями плей-офф и плей-ин. И очень четко видно, кто своими качествами соответствует этому уровню.

Мы сегодня играли ниже своих возможностей, а « » заслуженно победил», – сказал главный тренер « ».