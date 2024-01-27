Йовица Арсич: «Игроки «Енисея» осознавали, насколько сложная и важная игра предстоит с точки зрения турнирного положения»

Теги Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

Главный тренер «Енисея» отметил важность победы над «Уралмашем» (88:76).

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые создали великолепную атмосферу на трибунах. Это стало очень важным фактором победы.

Эта игра была очень важна для нас. Игроки осознавали, насколько сложная и важная игра предстоит с точки зрения турнирного положения, и чувствовали некоторую нервозность. Но они не потерялись на площадке и использовали это состояние на благо команде.

Показали очень хорошую агрессивную защиту, умно играли в атаке, грамотно находили открытые броски, разбрасывали мяч, играли на подборе, что позволило нам создать большой отрыв.

Во второй половине играли не настолько хорошо, как в первой, но в целом нельзя сказать, что играли расслабленно. Не позволяли нервам доминировать и уверенно довели игру до победы, не позволив соперникам подойти близко», – сказал Йовица Арсич.

После победы над «Уралмашем» для выхода в плей-офф «Енисею» достаточно победить в одном из двух оставшихся матчей или дождаться поражения «Самары».

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