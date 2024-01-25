Журналист Майкл Скотто: «Гэйб Винсент рассматривается в лиге как отрицательный актив»

Разыгрывающий «Лейкерс» Гэйб Винсент считается в лиге отрицательным активом.

Об этом рассказал журналист HoopsHype Майкл Скотто.

« определенно сейчас рассматривается в лиге как отрицательный актив, потому что он травмировал и не смог показать, подходит ли он « » или нет.

Также существует ярлык, что ролевые игроки « » не так хороши в других командах, за исключением , который играет за «Кливленд», – сказал Скотто.