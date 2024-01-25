Журналист Майкл Скотто: «Гэйб Винсент рассматривается в лиге как отрицательный актив»
Разыгрывающий «Лейкерс» Гэйб Винсент считается в лиге отрицательным активом.
Об этом рассказал журналист HoopsHype Майкл Скотто.
«Гэйб Винсент определенно сейчас рассматривается в лиге как отрицательный актив, потому что он травмировал и не смог показать, подходит ли он «Лейкерс» или нет.
Также существует ярлык, что ролевые игроки «Майами» не так хороши в других командах, за исключением Макса Струса, который играет за «Кливленд», – сказал Скотто.
Вчера ты был на коне, через полгода - уже отрицательный актив.