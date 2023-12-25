Гэйб Винсент перенесет операцию на колене и пропустит еще около двух месяцев

Защитник «Лейкерс» выбыл на 6-8 недель из-за травмы.

Как информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, перенесет артроскопическую операцию на левом колене уже во вторник. Ожидается, что на восстановление уйдет около двух месяцев.

3 ноября у разыгрывающего была обнаружена эффузия коленного сустава – состояние, при котором в колене скапливается жидкость. Винсент вернулся на площадку 18 декабря, но усугубил травму – у него вернулся отек.

Винсент принял участие лишь в пяти матчах регулярки-2023/24. Его средние показатели составляют 5,4 очка и 3 передачи при 37,5% с игры и 11,8% из-за дуги.