Ростислав Вергун после поражения «Уралмаша» от ЦСКА: «Получили хороший опыт, из которого извлечем уроки»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Уралмаш Баскетбол

Ростислав Вергун уверен, что «Уралмаш» извлечет уроки из матча против ЦСКА.

«Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Сегодня мы около 50 процентов игрового времени показывали тот баскетбол, к которому стремимся. Понятно, что этого недостаточно, особенно когда твой соперник – ЦСКА. Так что результат закономерен.

Верю, что мы получили хороший опыт, из которого извлечем уроки», – сказал главный тренер «Уралмаша».

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