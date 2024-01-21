Ростислав Вергун после поражения «Уралмаша» от ЦСКА: «Получили хороший опыт, из которого извлечем уроки»
Ростислав Вергун уверен, что «Уралмаш» извлечет уроки из матча против ЦСКА.
«Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Сегодня мы около 50 процентов игрового времени показывали тот баскетбол, к которому стремимся. Понятно, что этого недостаточно, особенно когда твой соперник – ЦСКА. Так что результат закономерен.
Верю, что мы получили хороший опыт, из которого извлечем уроки», – сказал главный тренер «Уралмаша».