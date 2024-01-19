Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» победил «Локомотив-Кубань»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся один матч.

«Нижний Новгород» победил краснодарский «Локомотив-Кубань».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 19-3, УНИКС – 16-6, Зенит – 16-6, – 16-7, Енисей – 13-9, Парма – 12-10, Самара – 12-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-13, МБА – 8-14, Астана – 8-14, Нижний Новгород – 6-17, Минск – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.