Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» победил «Локомотив-Кубань»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся один матч.

«Нижний Новгород» победил краснодарский «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Пари Нижний Новгород – Локомотив-Кубань 76:74 (8:23, 27:19, 26:16, 15:16)
Дата проведения
19 января, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча
Пари Нижний Новгород
Хвостов (9), Чадов (8), Ганькевич (6), Беленицкий (5), Бабурин (3) – старт; Шеперд (18), Воронцевич (8 + 7 подборов), Стребков (7), Гафуров (6), Новакович (2), Апич (2), Ивлев (2).
Локомотив-Кубань
Акун-Перселл (23), Мартюк (11 + 11 подборов), Барфорд (10), Уайт (8 + 7 подборов), Емченко (4) – старт; Узинский (4), Елантовцев (4), Щербенев (3), Ведищев (3), Квитковских (2), Темиров (2).

Положение команд: ЦСКА – 19-3, УНИКС – 16-6, Зенит – 16-6, Локомотив-Кубань – 16-7, Енисей – 13-9, Парма – 12-10, Самара – 12-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-13, МБА – 8-14, Астана – 8-14, Нижний Новгород – 6-17, Минск – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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15 комментариев
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Что за чудеса! После минус 17 в 1-й четверти привычно махнул рукой на БК "НН", а они не только умудрились сравнять к середине 3-й, но, главное, не развалились в заключительной! Что тут скажешь? Молодцы, с победой!
+9
0
+9
Ответ Джульетта Джульетта
Что за чудеса! После минус 17 в 1-й четверти привычно махнул рукой на БК "НН", а они не только умудрились сравнять к середине 3-й, но, главное, не развалились в заключительной! Что тут скажешь? Молодцы, с победой!
появились воронцевич и хвостов, уровень мысли сразу другой
+6
0
+6
хочу чтобы нижний выиграл и локо не проиграл.
+5
0
+5
гомельский топит за нижний вместе нами !))
+4
0
+4
хвостов очень талантливый разыгрывающий
+2
0
+2
сегодня игру ведет доктор команды?))
+2
-1
+1
Рад за - Нижний, как за своих!!!
+1
0
+1
Опытные игроки НН всё зарешали в матче особенно в его концовке.
+1
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+1
Емченко надо не интервью давать о причинах поражения ,а учиться бросать штрафные. Невозможно смотреть на эти мучения.
+1
0
+1
Бабурин разорвет
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Нижний приходит в себя с выходом Воронцевича, Хвостова и Стребкова. На втором этапе ещё поборятся за плей-офф.
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когда ввели статистику по потерям мяча в СССР? Гомельский палит, все слышали? Говорит, больше всего его раздражало, что когда он отдавал передачу в "грунт" (!!!), её периодически теряли, и на него записывали потерю. это что, мы потери стали считать раньше чем в НБА или что там тогда было???
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