Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» победил «Локомотив-Кубань»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся один матч.
«Нижний Новгород» победил краснодарский «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 января, 19.00, «КРК Нагорный»
- Пари Нижний Новгород
- Хвостов (9), Чадов (8), Ганькевич (6), Беленицкий (5), Бабурин (3) – старт; Шеперд (18), Воронцевич (8 + 7 подборов), Стребков (7), Гафуров (6), Новакович (2), Апич (2), Ивлев (2).
- Локомотив-Кубань
- Акун-Перселл (23), Мартюк (11 + 11 подборов), Барфорд (10), Уайт (8 + 7 подборов), Емченко (4) – старт; Узинский (4), Елантовцев (4), Щербенев (3), Ведищев (3), Квитковских (2), Темиров (2).
Положение команд: ЦСКА – 19-3, УНИКС – 16-6, Зенит – 16-6, Локомотив-Кубань – 16-7, Енисей – 13-9, Парма – 12-10, Самара – 12-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-13, МБА – 8-14, Астана – 8-14, Нижний Новгород – 6-17, Минск – 0-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.