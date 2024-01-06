Кендрик Перкинс: «Харден начинает рассказывать, что «хейтеров не видно»? Я тут. Мы хотим посмотреть на тебя в плей-офф»

Теги Кендрик Перкинс Клипперс НБА Джеймс Харден Кавай Ленард Баскетбол

Кендрик Перкинс раскритиковал Джеймса Хардена за самоуверенность.

«Являются ли они самой большой угрозой на Западе для «Денвера»? Безусловно. Они играют в исключительный баскетбол благодаря Каваю Ленарду и его здоровью. Кавай способен стать лучшим игроком в любой серии.

Нашел ли Джеймс Харден свой баскетбол, а Тайрон Лю правильные сочетания на площадке? Конечно. Только Джеймс Харден начинает рассказывать, что «хейтеров не видно». Я тут! Мне сложно спрятаться. И я не переступаю грань, просто говорю по фактам.

Факты таковы, что у вас действительно были проблемы, когда ты только приехал в Лос-Анджелес. Вы хорошо играете, но, Джеймс, всем плевать на это. Мы хотим посмотреть на тебя в плей-офф. Ты забыл? Я был твоим партнером по команде, когда мы вышли в финал НБА. Тебя не было видно в том поражении от «Майами».

Потом ты уволил Дока Риверса, когда вы должны были побеждать «Бостон» в той серии. А когда Крис Пол вылетел с травмой, а ты не смог довести и ту серию до победы? Нам все равно, что ты будешь делать в регулярке. С Эмбиидом у вас тоже все прекрасно поначалу шло. Покажи что-нибудь, когда ставки максимальны, – в плей-офф», – заявил Перкинс в эфире NBA Today.

3 комментария
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тока вот Дока Риверса уволил его плэйбук а не Харден
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Крутые у ЕСПН все таки эксперты. Вот так спокойно заявляют, что являются хейтерами каких нибудь игроков, и ни у кого не возникает вопросов
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