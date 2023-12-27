Журналист Кевин О’Коннор: «Брэндин Подземски мог бы уйти под 3-м пиком, если бы драфт проходил сегодня»

Теги Голден Стэйт НБА Кевин О′Коннор Брэндин Подземски Баскетбол

Журналист The Ringer оценил потенциал новичка «Голден Стэйт» Брэндина Подземски.

«Под каким номером ушел бы Брэндин Подземски, если бы мы провели драфт сегодня?

Думаю, его могли бы забрать под 3-м пиком, но точно не ниже 7-го. Это точно лотерейный выбор, так что для «Уорриорз» Подз выглядит как ограбление под 19-м номером», – считает Кевин О’Коннор.

В гонке за награду лучшему новичку пока лидируют Чет Холмгрен («Оклахома»), Хайме Хакес («Майами»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Дерек Лайвли («Даллас») и Брэндон Миллер («Шарлотт»).

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